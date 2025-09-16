Les vins effervescents belges brillent au Concours Mondial de Bruxelles

La Cuvée Réserve 2019 du domaine du Chant d’Eole (Hainaut) est revenue avec la consécration ultime: la grande médaille d’or.

Les vins effervescents belges ont raflé un record de 22 médailles à la session du Concours Mondial de Bruxelles consacrée aux bulles, qui se tenait en Moldavie début septembre. Au total, les 62 références belges qui participaient au concours ont ramené au plat pays, outre la grande médaille d’or, neuf médailles d’or et 12 d’argent. Plusieurs domaines ont été multirécompensés. C’est notamment le cas du domaine Entre-Deux-Monts de Heuvelland (Flandre occidentale) et du wijndomein Vandersteene (Flandre orientale) qui reviennent tous deux avec deux breloques en or.

Le vignoble des Agaises (Hainaut), qui produit le Ruffus, revient de son côté avec une médaille d’or et une autre d’argent, tout comme le domaine Vin de Liège et le wijnkasteel Genoels-Elderen (Limbourg). Les domaines de Cruysem (Flandre orientale) et du Mont des Anges (Hainaut) se sont tous les deux vu attribuer deux médailles d’argent. Parmi les autres producteurs belges récompensés figurent aussi les deux brabançons domaine W et domaine du Chapitre, qui repartent avec une médaille d’or. Les domaines du Ry d’argent (Namur), Degrave (Hainaut), Valke Vleug (Anvers), Château de Fumal (Liège) et Tour de Tilice (Liège) ont vu un de leurs vins décrocher une médaille d’argent.

Malgré son nom, le Concours Mondial de Bruxelles se tient depuis de nombreuses années dans différents pays. C’est ainsi que la session consacrée aux vins rosés a eu lieu en mars à Constanta (Roumanie) et celle dédiée aux vins rouges et blancs s’est tenue en juin à Yinchuan (Chine). Lors de ces deux premières sessions, respectivement deux et six vins belges avaient été primés. La dernière session de l’année se tient cette semaine à Catane, en Italie, et se consacre aux vins doux et fortifiés.

