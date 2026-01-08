Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

Les victimes du terrorisme déboutées par la Cour constitutionnelle

La Cour constitutionnelle a débouté jeudi l’association de victimes du terrorisme V-Europe d’un recours en annulation contre le dispositif d’indemnisation mis au point sous la législature passée.

En mai 2024, la Chambre a adopté une loi, fruit de longues discussions entamées après les attentats du 22 mars 2016. Il y est question d’un régime de solidarité renforcé, d’un plafond d’intervention majoré, d’une accélération du traitement des sinistres, du principe de l’indemnisation provisoire, de la mise sur pied d’un point de contact unique, etc. Mais une revendication majeure n’a pu faire l’objet d’un accord: la création d’un fonds public d’indemnisation.

► Lire aussi | V-Europe salue la création d’un fonds de garantie pour les victimes du terrorisme

Les victimes des attentats ont dénoncé à de nombreuses reprises ce refus de mettre sur pied une telle structure, alors qu’elle était reprise dans les recommandations de la commission d’enquête parlementaire qui a suivi les attentats.

V-Europe a dénoncé une différence de traitement avec d’autres catégories de victimes. La Cour constitutionnelle ne l’a pas suivie.

Belga – Photo : Belga Image (archive 21-08-2018)

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales