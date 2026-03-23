Les trois paquets suspects à Bruxelles-Midi se révèlent inoffensifs

La circulation ferroviaire reprend progressivement, après les contrôles négatifs effectués sur trois paquets suspects, a indiqué Vincent Bayer, porte-parole de la SNCB. “Le trafic de trains a pu reprendre depuis 20h02”, a précisé Infrabel.

Seuls les quais 19 et 20 de la gare du Midi restent inaccessibles à ce stade. De nombreux retards sont toutefois à prévoir, a prévenu la SNCB, qui invite les voyageurs à consulter son planificateur de voyages, mis à jour en fonction des changements en cours.