Les trois paquets suspects à Bruxelles-Midi se révèlent inoffensifs
Les trois paquets suspects contrôlés à la gare de Bruxelles-Midi se sont révélés inoffensifs, a indiqué lundi soir la police fédérale.
La circulation ferroviaire reprend progressivement, après les contrôles négatifs effectués sur trois paquets suspects, a indiqué Vincent Bayer, porte-parole de la SNCB. “Le trafic de trains a pu reprendre depuis 20h02”, a précisé Infrabel.
Seuls les quais 19 et 20 de la gare du Midi restent inaccessibles à ce stade. De nombreux retards sont toutefois à prévoir, a prévenu la SNCB, qui invite les voyageurs à consulter son planificateur de voyages, mis à jour en fonction des changements en cours.
Le trafic ferroviaire avait été interrompu vers et au départ de la gare, sur ordre de police. La Stib a également signalé des interruptions et déviations sur plusieurs lignes de métro, de tram et de bus dans le secteur. La gare avait été évacuée plus tôt dans l’après-midi après le signalement de plusieurs paquets suspects.