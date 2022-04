Les trams de la Belle époque font leur retour en ville dès ce lundi de Pâques

Après deux saisons annulées en raison de la crise sanitaire du Covid-19, le Musée du Tram reprend ses voyages en trams et bus anciens.

En 2019, pour célébrer les 150 ans du tram bruxellois, le Musée du Tram avait sorti plusieurs trams de la Belle Époque de son musée pour des trajets exceptionnels sur l’avenue Louise, la place Poelaert ou encore la place des Palais. L’événement n’a finalement pas pu être répété en 2020 et 2021 en raison de la crise sanitaire du Covid-19.

Pour cette saison 2022, le Musée du Tram a décidé de rééditer l’expérience de 2019 et de proposer durant plusieurs jours fériés des voyages en trams et bus historiques.

Deux trams de la Belle Époque proposeront ainsi des trajets dans le centre-ville. L’un de ces trams se rendra de la place Poelaert jusqu’à l’Église Sainte-Marie et retour pour près de trente minutes de voyage. L’autre tram démarrera de la place Poelaert pour rejoindre l’arrêt Legrand, à l’orée du Bois de la Cambre, via l’avenue Louise, pour un trajet de près d’une demi-heure également. Ces voyages seront prévus durant l’après-midi, le lundi 18 avril (lundi de Pâques), le dimanche 1er mai (fête du travail), le dimanche 8 mai (fête de l’Iris), le jeudi 26 mai (Ascension) et le lundi 15 août (Assomption).

En outre, jusque fin septembre, le Musée du Tram proposera chaque week-end et les jours fériés des trajets en trams et bus historiques au départ du musée. Des trams circuleront entre le Musée du Tram et Tervuren, et entre le Musée du Tram et le Cinquantenaire (seulement le dimanche et hors jours fériés). Et des bus datant des années ’50 et ’70 proposeront des voyages entre le Musée du Tram et la Gare centrale (sauf les samedis).

Chaque trajet doit être réservé par avance sur le site du musée et le port du masque reste obligatoire pour les plus de 12 ans.

► Plus d’informations sur le site du Musée du Tram.

Gr.I. – Photo : archive Musée du Tram