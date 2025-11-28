Passer la navigation
Les trains remplacés par des bus ce week-end entre Bruxelles Luxembourg et Ottignies

Les trains seront remplacés par des bus ce week-end entre Bruxelles-Luxembourg et Ottignies, ont indiqué vendredi la SNCB et le gestionnaire du réseau ferroviaire Infrabel.

Infrabel poursuit le chantier de mise à 4 voies de la ligne RER Bruxelles-Ottignies. Afin de permettre aux équipes de travailler en toute sécurité, une interruption totale du trafic est prévue le week-end des 29 et 30 novembre. Le gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire poursuivra la mise en place des nouveaux quais à la gare de Profondsart et réalisera des travaux caténaires sur le tronçon La Hulpe-Ottignies.
Afin d’assurer la continuité du service, la SNCB met en place des alternatives de mobilité.

Ce week-end des 29 et 30 novembre, tous les trains seront remplacés par des bus SNCB entre Bruxelles-Luxembourg et Ottignies. Les voyageurs pourront embarquer dans ces bus munis de leur ticket de train. La SNCB invite les voyageurs concernés à consulter le planificateur de voyages sur l’app et/ou le site de la SNCB, qui tient compte de toutes les adaptations.

Belga

