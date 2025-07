Les terrasses des Arcades du Cinquantenaire à nouveau accessibles au grand public

Fermé depuis trois ans pour rénovation, le site offre un panorama sur la capitale.

Les deux terrasses en bois situées au sommet de l’Arc de Triomphe du parc du Cinquantenaire, à Bruxelles, sont de nouveau accessibles au public, a indiqué vendredi le Musée royal de l’Armée et d’Histoire militaire.

Les deux terrasses, situées de part et d’autre du quadrige en bronze qui surplombe l’Arc de Triomphe, avaient été démontées avant d’être remplacées. Le revêtement de toiture en plomb et les balustrades ont également été renouvelés. La fin des travaux de l’Arc de Triomphe coïncide avec l’achèvement du projet de rénovation des toitures des musées du parc du Cinquantenaire (Autoworld, Musée royal d’Art et d’Histoire, Musée royal de l’Armée et d’Histoire militaire) et des Arcades, mené depuis 2018 par la Régie des Bâtiments.

Le chantier s’est déroulé en quatre phases et portait sur 31.000 mètres carrés de toiture, soit l’équivalent de six terrains de football. Il s’inscrit dans le cadre du réaménagement global du parc du Cinquantenaire, en vue du bicentenaire de la Belgique en 2030. L’objectif est de faire du Cinquantenaire un pôle central de Bruxelles, à l’image de Central Park à New York ou du Mall à Washington. L’accès aux terrasses se fait exclusivement par le Musée royal de l’Armée et d’Histoire militaire.

Belga