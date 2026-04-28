Les tarifs préférentiels dans les musées fédéraux seront harmonisés dès le 1er mai

Les tarifs préférentiels dans les musées fédéraux seront harmonisés à partir du 1er mai. La mesure, prise par la ministre Vanessa Matz dans un arrêté ministériel, doit contribuer à davantage de clarté.

Actuellement, les conditions d’accès aux musées fédéraux varient d’un établissement à l’autre, tant en ce qui concerne les réductions que les gratuités. Certaines personnes, notamment celles en situation de handicap, doivent payer un tarif réduit dans un musée et le prix plein dans un autre. Cela crée “de la confusion pour les visiteurs et des inégalités entre les publics“, selon la ministre.

Il a donc été décidé d’instaurer des règles communes à l’ensemble des établissements fédéraux qui accueillent du public, d’une part pour la gratuité et d’autre part pour les tarifs réduits.

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Concrètement, à partir du 1er mai, l’accès sera gratuit, sur présentation d’un justificatif, pour certaines catégories de visiteurs, notamment les enfants de moins de 3 ans, les personnes en situation de handicap et leur accompagnateur, les enseignants ou les journalistes.

Un tarif préférentiel sera accordé aux jeunes de moins de 25 ans (réduction de 60%) et aux personnes âgées de plus de 65 ans (réduction de 25%), ainsi qu’aux demandeurs d’emploi et aux bénéficiaires du statut BIM (-60%). En plus de ces réductions, l’accès aux musées fédéraux sera gratuit pour tous les premiers mercredis du mois à partir de 13h00 (sauf le Planétarium).

Cette nouvelle politique tarifaire sera appliquée de manière uniforme dans tous les établissements.

En complément, les établissements fédéraux auront plus de latitude en matière tarifaire et ceux qui accueillent des visiteurs pourront fixer eux-mêmes leurs tarifs de base. Avant cette adaptation, toute modification tarifaire devait faire l’objet d’un arrêté ministériel.

Belga – Photo : Belga Image

■ Reportage de Meryem Laadissi, Frédéric De Henau et Pierre Delmée