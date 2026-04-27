Près de 8.000 entrées pour les Nocturnes des musées bruxellois

Les Nocturnes des musées bruxellois organisées tous les jeudis de 18h00 à 22h00 durant sept semaines entre le 12 mars et le 23 avril derniers ont enregistré plus de 8.000 entrées, indique lundi un communiqué de Brussels Museums, organisateur de l’événement.

Les 44 musées participants ont accueilli plus de 1.000 visiteurs en plus qu’en 2025. Les Bruxellois ont représenté 77% du public. C’est le Planétarium qui a enregistré la fréquentation la plus élevée avec 500 visites, suivi de l’Institut des Sciences naturelles et du LAB·AN – Hôtel van Eetvelde.

Plusieurs musées à capacité plus restreinte font également état de résultats très satisfaisants avec des activités affichant complet, révèlent Brussels Museums, notamment à la Maison Cauchie, au Clockarium, au Musée de l’Armée, au Planétarium et au Musée de l’Érotisme et de la Mythologie.

Des activités telles que la visite interactive du jardin de plantes médicinales, les visites au MigratieMuseumMigration et les visites guidées en langue des signes ont aussi suscité l’intérêt du public.

Belga