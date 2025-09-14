Les secours mobilisés sur le boulevard Anspach après une agression au couteau: “Les jours de la victime ne sont pas en danger”
La police de la zone Bruxelles-Capitale/Ixelles confirme être intervenue vers 04h00. Selon sa porte-parole Ilse Van de keere, “les jours de la victime ne sont pas en danger“.
Les circonstances précises de l’incident restent à déterminer.
Belga – Photo : Google Street View