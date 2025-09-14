Les secours mobilisés sur le boulevard Anspach après une agression au couteau: “Les jours de la victime ne sont pas en danger”

Un personne a été poignardée dimanche matin boulevard Anspach à Bruxelles, ses jours ne sont pas en danger. Une agression au couteau a été signalée tôt dimanche matin boulevard Anspach, à Bruxelles, a indiqué Walter Derieuw, porte-parole des pompiers. Les services de secours ont dépêché une ambulance et une équipe du service médical d’urgence. La victime a été prise en charge sur place puis transportée vers un hôpital bruxellois.

La police de la zone Bruxelles-Capitale/Ixelles confirme être intervenue vers 04h00. Selon sa porte-parole Ilse Van de keere, “les jours de la victime ne sont pas en danger“.

Les circonstances précises de l’incident restent à déterminer.

