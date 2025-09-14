Passer la navigation
Agression au couteau ce matin dans la rue du Brabant: la victime a été blessée à la gorge

Une personne a été blessée à la gorge dimanche matin près de la rue de Brabant à Schaerbeek, a indiqué la police de la zone Bruxelles-Nord (Evere/Schaerbeek/Saint-Josse-ten-Noode).

Les services de secours ont été appelés vers 05h30. “La victime a été prise en charge rapidement et ses jours ne sont pas en danger“, a précisé la porte-parole Katlien Breugelmans. Selon les premières informations, la blessure aurait été causée par un couteau.

Les pompiers de Bruxelles ont envoyé une ambulance et une équipe SMUR. “Le blessé a été évacué vers l’hôpital“, a indiqué leur porte-parole Walter Derieuw.

L’auteur des faits n’est pas identifié à ce stade. L’enquête se poursuit pour déterminer les circonstances de l’agression.

Belga – Photo : Belga Image

14 septembre 2025 - 12h10
Modifié le 14 septembre 2025 - 12h10
 

