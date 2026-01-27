Les ruines d’une villa romaine vieille de 2.000 ans découvertes à Wemmel

Les ruines d’une villa romaine vieille de 2.000 ans ont été découvertes lors de fouilles archéologiques menées à Wemmel (Brabant flamand), ont annoncé les autorités régionales mardi. Cette découverte a été effectuée dans le cadre d’un projet de construction d’une cinquantaine d’habitations.

Si plusieurs traces de villas romaines ont déjà été découvertes en Flandre, c’est l’une des premières fois que des archéologues identifient ce qui était un véritable domaine. Les archéologues peuvent ainsi mener des recherches non seulement sur les fondations de la villa elle-même, mais aussi sur tous les bâtiments annexes qui faisaient partie du domaine. Un autre domaine similaire avait été découvert à Dilbeek.

La villa de Wemmel appartenait à une construction en portique. Ce type de bâtiment se compose d’une grande salle, avec une longue colonnade qui marque sa façade : le portique. Deux canaux parallèles entouraient la villa et se rejoignaient au nord pour ne former qu’un seul canal. De nombreux autres objets ont également été découverts sur le site, notamment des poteries estampillées, des amphores et quelques broches.

Les archéologues poursuivront leurs fouilles pendant quelques semaines encore, jusqu’à ce que l’ensemble du site ait été exploré. Le ministre flamand du Patrimoine Ben Weyts (N-VA) s’est rendu sur les lieux mardi.

Avec Belga – Photo Group Van Vooren nv