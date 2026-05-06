Les résultats de Brussels Airlines plombés par la guerre au Moyen-Orient

Les résultats au premier trimestre de Brussels Airlines, filiale du groupe allemand Lufthansa, ont été impactés par le conflit au Moyen-Orient, affichant un Ebit ajusté (résultats avant intérêts et impôts) de -55 millions d’euros, en baisse de 4% sur un an, a annoncé mercredi la compagnie aérienne. L’entreprise souligne notamment l’effet de la hausse des prix du carburant.

Sur l’ensemble du trimestre, Brussels Airlines a opéré plus de 15.000 vols, soit une croissance annuelle de 11%, et transporté 1,9 millions de passagers. Les revenus se sont élevés à 343 millions d’euros, en hausse de 12,8% par rapport au premier trimestre 2025.

Ces résultats ont toutefois été plombés en mars par la guerre au Moyen-Orient qui a entraîné de nombreuses annulations de vols et une forte hausse des dépenses de carburant, estimée à 14% supplémentaires par rapport à la même période l’an dernier. La compagnie aérienne affirme par ailleurs que la manifestation nationale du 12 mars dernier a aussi eu un impact, en raison de l’annulation de vols à Brussels Airport.

La responsable financière de l’entreprise, Nina Öwerdieck, estime toutefois que Brussels Airlines “est dans une situation plus solide qu’avant la crise du Covid”, malgré un environnement hautement imprévisible.

Brussels Airlines annonce avoir prévu des vols supplémentaires sur son réseau européen en raison de l’annulation de vols vers le Moyen-Orient et anticipe par ailleurs l’arrivée d’un Airbus A320neo dans sa flotte.

Belga