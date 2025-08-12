Les Restos du Coeur de Belgique veulent offrir des fournitures scolaires à 4.000 enfants

Les Restos du Cœur lancent ce mardi un appel aux dons, pour permettre de distribuer des fournitures scolaires à près de 4.000 enfants.

La tête remplie de souvenirs et des grains de sable plein les vêtements, il est pourtant déjà temps de penser à la rentrée scolaire. En Belgique francophone, les élèves retrouveront leur classe dans un peu moins de deux semaines. Pour certains parents, cela peut rimer avec angoisse face aux dépenses à fournir pour acquérir le matériel scolaire nécessaire. Les Restos du Cœur lancent mardi un appel aux dons, pour permettre de distribuer des fournitures scolaires à près de 4.000 enfants.

Cela fait cinq ans que cette ASBL organise cette initiative afin d’offrir aux familles bénéficiaires de son aide alimentaire le matériel nécessaire pour suivre une scolarité sans souci. L’an dernier, 3.166 enfants ont été aidés, cette année, près de 4.000 sont concernés. Une augmentation qui “témoigne d’une précarité croissante et de besoins de plus en plus nombreux”, selon les Restos du Coeur belges.

“Un plumier aujourd’hui, un avenir demain” vise à permettre aux enfants de vivre une rentrée scolaire digne, sans “exclusion, gêne ou sentiment de décalage dès les premiers jours de cours“, expose l’ASBL. “Les conséquences peuvent être dramatiques, allant jusqu’au décrochage scolaire et, dès lors, à un chemin de plus en plus marqué par l’exclusion“, alerte le président de la fédération des Restos du Coeur de Belgique, Frank Duval, dans un communiqué. Il s’agit également de soulager les familles, leur permettant de concentrer leur budget sur des frais fondamentaux tels que “l’alimentation, les factures ou les soins”.

Selon l’office de statistique Statbel, 13,7% des enfants (âgés de 0 à 15 ans) souffrent de privation matérielle, une proportion plus accrue à Bruxelles (23,4%) et en Wallonie (18,5%) qu’en Flandre (9%). En foyer monoparental, cela concerne 28,1% des enfants, soulignent les Restos du Coeur.

Toutes les informations pour effectuer un don se retrouvent sur le site de la fédération.

Belga – Image Restos du Coeur