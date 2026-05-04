Gare du Midi: le trafic des trains reprend progressivement après l’interruption

Le trafic ferroviaire vers et au départ de la gare de Bruxelles-Midi peut reprendre, ont annoncé vers 15h45 la SNCB et la police fédérale. Il avait été interrompu vers 14h20 ce lundi après-midi en raison de la présence d’un sac jugé suspect dans un train.

“Le train a dû rester en gare de Bruxelles-Midi. Il a été complètement évacué et un périmètre de sécurité a été établi. Le service de déminage de l’armée (SEDEE)” s’est rendu sur place pour procéder à l’analyse du sac.

L’ensemble du trafic ferroviaire, tant national qu’international, à destination et en provenance de Bruxelles-Midi a par ailleurs été interrompu et tous les quais ont été évacués. La gare n’a, elle, pas été concernée par l’évacuation. Le colis suspect s’est finalement avéré inoffensif et le trafic a dès lors pu être autorisé à reprendre.

Seules les voies 19 et 20 restent pour l’instant fermées à la circulation. “Les perturbations et les retards se feront encore sentir pendant un certain temps“, précise la SNCB.

Le 23 mars dernier, le trafic ferroviaire autour de Bruxelles-Midi avait également été interrompu à la suite de la découverte de trois colis suspects. La gare avait alors été évacuée et il avait fallu attendre trois heures avant que celle-ci puisse être rouverte. Au total, les trains avaient accumulé trois cents heures de retard et la SNCB avait dû annuler trois cents correspondances.