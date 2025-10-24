Les poubelles les plus utilisées du centre-ville vont doubler de volume

Depuis cette semaine, quatre grandes “poubelles intelligentes” de 240 litres ont été installées dans le centre de Bruxelles, en remplacement des petites versions de 120 litres.

Concrètement, deux se trouvent sur la place de la Monnaie et deux autres dans la rue de l’Étuve. “Malgré deux vidanges par jour, ces poubelles se remplissaient très rapidement. C’est pourquoi nous avons décidé d’en doubler le volume”, explique l’Échevin de la Propreté publique, Anas Ben Abdelmoumen. “Cela permet d’éviter que les déchets s’accumulent autour des poubelles et ne salissent l’espace public.”

En raison de la forte fréquentation sur la place de la Monnaie et dans la rue de l’Étuve, les poubelles installées à ces endroits se remplissaient très vite, ce qui entraînait régulièrement l’apparition de bouteilles, d’emballages et d’autres détritus aux alentours. Cela donnait une impression de saleté et attirait encore plus de déchets et de nuisibles. La Ville de Bruxelles intervient donc en remplaçant les modèles intelligents de 120 litres par des versions extra-larges de 240 litres, permettant ainsi de doubler leur capacité. Le caractère « intelligent » de ces poubelles repose sur un système de compression des déchets, alimenté par énergie solaire et sur l’envoi automatique d’un signal au service de la Propreté publique lorsqu’elles sont pleines.

