Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

Les poubelles les plus utilisées du centre-ville vont doubler de volume

Depuis cette semaine, quatre grandes “poubelles intelligentes” de 240 litres ont été installées dans le centre de Bruxelles, en remplacement des petites versions de 120 litres.

Concrètement, deux se trouvent sur la place de la Monnaie et deux autres dans la rue de l’Étuve. “Malgré deux vidanges par jour, ces poubelles se remplissaient très rapidement. C’est pourquoi nous avons décidé d’en doubler le volume”, explique l’Échevin de la Propreté publique, Anas Ben Abdelmoumen. “Cela permet d’éviter que les déchets s’accumulent autour des poubelles et ne salissent l’espace public.”

En raison de la forte fréquentation sur la place de la Monnaie et dans la rue de l’Étuve, les poubelles installées à ces endroits se remplissaient très vite, ce qui entraînait régulièrement l’apparition de bouteilles, d’emballages et d’autres détritus aux alentours. Cela donnait une impression de saleté et attirait encore plus de déchets et de nuisibles. La Ville de Bruxelles intervient donc en remplaçant les modèles intelligents de 120 litres par des versions extra-larges de 240 litres, permettant ainsi de doubler leur capacité. Le caractère « intelligent » de ces poubelles repose sur un système de compression des déchets, alimenté par énergie solaire et sur l’envoi automatique d’un signal au service de la Propreté publique lorsqu’elles sont pleines.

Rédaction

Lire aussi :

Partager l'article

24 octobre 2025 - 07h31
Modifié le 24 octobre 2025 - 07h31
 

Nos émissions

BX1 Podcast

Concours

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales