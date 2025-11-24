Incendie dans un immeuble de bureaux sur le boulevard du Souverain: deux pompiers ont été hospitalisés

Les pompiers étaient à pied d’œuvre ce lundi matin pour un incendie sur le boulevard du Souverain, à Watermael-Boitsfort. Deux pompiers ont été transportés à l’hôpital.

Un incendie d’isolation de façade mobilisait les pompiers, ce lundi matin vers 9h, sur le boulevard du Souverain. Il s’agit d’un bâtiment de bureaux vide, précise le porte-parole des pompiers Walter Derieuw.

Pour venir à bout de l’incendie, il a fallu démanteler une partie de la façade afin d’éteindre l’isolation en feu.

Vers 12h20, Walter Derieuw annonce que l’incendie est complètement éteint et que les travaux de déblaiement sont en cours. La cause de l’incendie reste à déterminer. Les pompiers ont mobilisé trois autopompes et deux échelles sur place.

Deux pompiers hospitalisés

“Pendant l’intervention, deux pompiers ont été emmenés à l’hôpital : l’un s’est senti mal, le second a été touché par un débris. Leur état est satisfaisant et en tout cas pas préoccupant“, déclare le porte-parole.

Lors de l’intervention, le trafic des trams de la ligne 8 entre les arrêts Wiener et Hermann-Debroux a été interrompu. La circulation était également fortement perturbée.

