13 personnes hospitalisées après une intoxication au CO à Berchem-Sainte-Agathe

Treize personnes ont été hospitalisées après une intoxication au monoxyde de carbone dans un immeuble de Berchem-Sainte-Agathe.

Les pompiers de Bruxelles étaient mobilisés, ce dimanche après-midi à Berchem-Sainte-Agathe. Ils ont été appelés vers 16h, alors que plusieurs personnes se sont senties malades dans un immeuble situé sur l’avenue de Koekelberg, prises de maux de tête, de vomissements et d’étourdissements. Les pompiers ont rapidement pensé à une intoxication au monoxyde de carbone (CO).

“À l’arrivée des secours, les détecteurs de CO des pompiers se sont déclenchés. L’immeuble de quatre niveaux a été entièrement évacué. Toutes les personnes présentes ont été examinées par le médecin du SMUR de l’UZ VUB Jette”, explique Walter Derieuw, le porte-parole des pompiers de Bruxelles.

Le bilan est conséquent : 13 personnes ont été évacuées vers différents hôpitaux. “Trois patients, dont deux adultes (parmi lesquels une femme enceinte) et un jeune enfant, présentaient une intoxication sévère et ont été transférés à l’Hôpital militaire pour un traitement en caisson hyperbare“.

Il s’avère que le CO provenait d’un brûleur de l’installation de chauffage situé au sous-sol du duplex. Sibelga a dû mettre l’appareil sous scellés et couper l’arrivée de gaz de l’immeuble.

Les moyens dégagés pour cette intervention sont plutôt importants : un véhicule de commandement, une autopompe, quatre ambulances 112 des Pompiers de Bruxelles, le

SMUR de l’UZ VUB Jette. La police de la zone Bruxelles-Ouest était également présente, tout comme Sibelga.

Les pompiers rappellent d’entretenir régulièrement ses installations, de garantir une ventilation suffisante, de ne jamais utiliser d’appareils à combustion à l’intérieur, d’installer un détecteur de CO et d’appeler le 112 en cas de symptômes suspects.

M.D. – Photo : Siamu Bruxelles