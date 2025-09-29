Météo : l’IRM met en garde contre les intoxications au CO

Les conditions seront défavorables au fonctionnement des chauffe-eau et pourront donc engendrer des intoxications au monoxyde de carbone (CO), lundi, met en garde l’Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin matinal.

Le temps restera sec ce lundi à Bruxelles, avec des maximas attendues entre 17 et 19°C. Le vent sera généralement faible, de direction variable et plus tard de secteur nord-ouest.

L’Institut royal météorologique (IRM) signale par ailleurs des conditions météorologiques défavorables au fonctionnement des foyers domestiques et des chauffe-eau. Il conseille donc à toute personne disposant de ce type d’appareil dans leur habitation d’être attentive à d’éventuels symptômes, comme des maux de tête ou une envie de vomir, qui pourraient être liés à une intoxication au monoxyde de carbone (CO). En cas de doute, il est conseillé d’appeler immédiatement le 112.

A Bruxelles, plus de 120 cas d’intoxication au CO sont recensés chaque année, indique environnement.brussels. Les premiers symptômes sont des maux de tête, des nausées et des vertiges.

Pour éviter ces intoxications, le service bruxellois recommande de faire régulièrement contrôler ses appareils par un technicien agréé, de faire vérifier et nettoyer sa cheminée et d’assurer un renouvellement de l’air ambiant grâce à une ventilation en continu. Enfin, il est conseillé de placer dans son logement un détecteur de CO.

Selon le baromètre de Bruxelles Environnement, la qualité de l’air est “médiocre” ce lundi dans la capitale.

BX1 – Photo : Belga