Les pompiers bruxellois font don de quatre ambulances à l’Ukraine

Les pompiers de Bruxelles, en concertation avec la secrétaire d’Etat en charge du Siamu, Ans Persoons, ont décidé d’envoyer quatre ambulances en Ukraine. C’est la troisième fois que les pompiers donnent ainsi du matériel.

En 2022, un premier don de deux ambulances avait été effectué. L’an passé, ce sont trois ambulances, deux autopompes et divers équipements qui ont été transférés.

La direction des pompiers de Bruxelles souligne également l’importance de cette collaboration. “Les défis sont de taille : outre l’organisation logistique, ce type de transport implique également beaucoup de travail administratif. Mais grâce à l’engagement et à la collaboration de toutes les parties, nous parvenons à mener à bien cette mission. Nos contacts nous ont appris que nos collègues ukrainiens nous sont particulièrement reconnaissants.”

V.Lh.