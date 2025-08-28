Les pistes cyclables sont embouteillées en cette rentrée : quelles sont les règles à respecter ?

En six ans, les cyclistes ont doublé sur les pistes cyclables bruxelloises. Et cela s’est confirmée pour la rentrée.

Les vacances, c’est terminé ! Si les automobilistes ont repris d’assaut les routes, les deux roues ont également fait leur retour sur les pistes cyclables. Selon les comptages, ils peuvent être jusqu’à mille par heure à la rue de la Loi par exemple, soit autant qu’une bande de circulation bien chargée.

Forcément, cela peut créer du désordre et des tensions. Pour éviter les accidents, Vias rappelle les règles à respecter pour les usages cyclistes ou pour les trottinettes. Tandis que Bruxelles Mobilité souhaite encore agrandir les infrastructures pour harmoniser les routes des usages.