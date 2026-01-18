Les Petits Chanteurs de Bruxelles ont fait vibrer le Palais des Beaux-Arts avec 200 choristes

Ce dimanche 18 janvier, la salle Henry Le Bœuf du Palais des Beaux-Arts est placée sous le signe de la jeunesse et du chant choral.

Pas moins de 200 enfants choristes se produiront lors d’un concert réunissant trois chœurs bruxellois : Les Petits Chanteurs de Bruxelles, Mélopée et la chorale inter-écoles Promozart. Le tout sera dirigé par Romain Verbeeren. Après deux éditions couronnées de succès, “200 choristes” sont revenus pour la troisième fois dans l’écrin prestigieux de la salle Henry Le Bœuf du Palais des Beaux-Arts.

200 choristes se sont donc réunis avec les Petits Chanteurs de Bruxelles, le chœur de filles Mélopée et le chœur mixte Vox Anima. Ils sont accompagnés par l’Ensemble Orchestral de Bruxelles et invitent les visiteurs à un voyage musical à travers les époques, les cultures, l’univers du cinéma et, bien sûr, la magie de Noël.