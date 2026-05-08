Les ordures ne sont pas ramassées dans certaines communes, faute de personnel

Ce matin, plusieurs quartiers de Forest ont été confrontés à un problème de collecte des déchets : sacs oranges et jaunes s’accumulaient devant les habitations, faute de ramassage. En cause, un manque d’effectifs chez Bruxelles Propreté.

Les syndicats s’inquiètent d’une volonté du gouvernement de ne pas remplacer systématiquement les départs à la retraite, tandis que l’exécutif bruxellois assure de son côté avoir pris des mesures pour garantir la continuité du service.

Selon Audrey Henry, secrétaire d’Etat chargée de la Propreté publique, seules 20 personnes sur l’année ne seront pas remplacées — les autres départs, volontaires ou contractuels, donnent bien lieu à remplacement.

Sur le terrain, le bilan est pourtant concret : depuis hier, 10 collectes n’ont pas pu être assurées dans la région bruxelloise. Dans des quartiers densément peuplés comme Forest (parfois 20 000 habitants au kilomètre carré), la situation devient rapidement intenable.

Difficile, dans ces conditions, de stocker plusieurs jours de déchets dans un logement. Bruxelles Propreté assure que la collecte va progressivement reprendre son rythme normal, avec un retard entièrement résorbé d’ici samedi après-midi.

■ Reportage de Jamila Saïdi M’Rabet, Béatrice Broutout et Laurence Paciarelli