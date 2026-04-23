La hausse des tarifs de stationnement autour de Forest National porte ses fruits, affirme la commune

Une salle de concert au cœur d’un quartier résidentiel, c’est un défi en terme de mobilité que la commune de Forest essaie de gérer depuis des années. Une nouvelle tarification de stationnement est entrée en vigueur en janvier afin de trouver un meilleur équilibre entre accessibilité des spectateurs et quiétude des riverains, mais les plaintes des uns et des autres persistent.

Les habitants des environs de Forest National ont encore vécu deux jours agités le week-end dernier. La tournée de la Star Academy y a fait étape non pas pour un, mais pour deux concerts quotidiens – en après-midi et en soirée – provoquant d’importants embarras de circulation tout au long de la journée. Lors du conseil communal de ce mardi, le conseiller communal Elvis Kola (MR+DeFI) a interpellé le collège, s’inquiétant d’une “dégradation de la situation“. “Des situations récentes ont mis en évidence des embouteillages importants à la sortie des spectacles, du stationnement en double file, une occupation de la piste cyclable par des véhicules ainsi qu’une pression accrue sur les riverains“, a-t-il déclaré. “Il m’a également été rapporté que certains habitants doivent parfois aller jusqu’à se garer dans des parkings de supermarché et terminer leur trajet en tram pour rentrer chez eux.”

Selon le conseiller communal, “les modifications apportées à l’aménagement du stationnement semblent avoir réduit le nombre de places disponibles et déplacer le stationnement vers des zones inappropriées“.

En l’absence de l’échevine de la Mobilité et du Stationnement, Flo Flamme, c’est le bourgmestre de la commune Charles Spapens (PS), qui a répondu au nom de l’échevine : “Il y a encore des nuisances importantes et aucune personne honnête ne pourrait prétendre le contraire. Il reste des embouteillages à la sortie. On l’a vu aussi quand ce sont des quadruples évènements comme ce week-end“, a-t-il concédé. “Mais c’est précisément pour avoir un maximum de visiteurs qui ne se garent pas dans les rues avoisinantes, mais plutôt dans les parkings de dissuasion, que nous avons adopté le nouveau plan de tarification dans la zone.”

Une stratégie de dissuasion assumée

Pour rappel, depuis le 1er janvier 2026, Forest applique un nouveau tarif pour le stationnement autour de Forest National lors des événements. Le stationnement dans la “zone événement” coûte désormais près de 60 euros pour 4h30, contre environ 5 euros par heure auparavant, soit 22,50 euros pour la même durée. “J’en ai eu pour plus de 30€ de parking pour 2h30 de stationnement, après avoir tourné dans tout le quartier“, témoigne un spectateur s’étant rendu au concert d’Eros Ramazzotti en février dernier.

Des places ont aussi été retirées, notamment rue Victor Rousseau, où le stationnement en épi a été repensé pour des raisons de sécurité routière.

L’idée assumée par la commune est de développer une stratégie de dissuasion pour limiter les stationnements sauvages dans la zone. “Le but est que les gens n’arrivent pas dans la zone évènement, mais surtout qu’ils ne viennent pas en voiture.”

Périmètre de la zone événement

Et, selon le bourgmestre, cette nouvelle stratégie tarifaire commence à porter ses fruits. “Nous n’avons pas encore l’impact financier depuis l’augmentation des tarifs en 2026, mais par contre nous avons les chiffres de fréquentation du parking de dissuasion Ceria (ndlr : le parking P+R situé à Anderlecht, à 4 km de la salle) qui ont plus que doublé. On constate aussi une nette augmentation dans la fréquentation du parking Audi“, explique-t-il.

Et cette hausse de fréquentation pourrait continuer. “Les alternatives ne sont pas du tout saturées. Le parking Audi, il reste toujours de nombreuses places et le parking Ceria de très nombreuses places. Par ailleurs, le gouvernement bruxellois a l’air de se repencher sur le parking Stalle (ndlr : l’idée d’une augmentation de sa capacité est sur la table) qui est une réelle option sérieuse et qui serait très positive étant donné qu’il y a un tram direct“, ajoute le bourgmestre.

Parkings de dissuasion autour de Forest National

Pas de problème de stationnement hors évènement

Si des difficultés sont constatées lors des évènements, la commune insiste sur le fait que le quartier ne manque pas de place de stationnement en temps normal. “L’enjeu, évidemment, c’est de voir la manière dont sont utilisées les places parce qu’en réalité, il n’y a pas de manque de place réel dans ce quartier hors zone événement“, pointe le bourgmestre. “Si l’on ajoute des nouvelles places, cela serait pris par les visiteurs comme un encouragement à venir dans le quartier et cela créerait des problèmes supplémentaires pour les riverains.”

Le bourgmestre rappelle aussi qu’il existe une “carte visiteur” à tarif préférentiel réservé aux riverains “dont trop peu sont au courant“.

V.d.T. – Photo : Belga