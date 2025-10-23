Les négociateurs bruxellois se retrouvent à nouveau cet après-midi

Les représentants du MR, du PS, des Engagés, de Groen, de l’Open VLD et de Vooruit reprendront leurs discussions ce jeudi à 17 h, a-t-on appris de bonne source. La réunion aura lieu au BIP.

Mercredi soir, le formateur David Leisterh (MR) avait présenté ce qu’il a décrit comme sa “meilleure et dernière proposition” pour tenter de conclure un accord budgétaire pour la Région bruxelloise. Si aucun compromis n’a encore été trouvé, plusieurs participants ont exprimé leur volonté de poursuivre les échanges afin de capitaliser sur les avancées récentes.

Les discussions devaient initialement reprendre vendredi, mais les six formations ont choisi d’anticiper la reprise des pourparlers dès ce jeudi, signe que la dynamique reste fragile mais toujours active.

Une dernière proposition… vraiment ?

L’idée de “meilleure et dernière proposition” devient-elle donc désuète ? David Leisterh va-t-il rester sur ses positions ? Un scénario qui mettrait en péril les négociations en cours.

Parmi les points de blocage persistants, la répartition des contributions à l’effort. C’est par exemple le cas du côté de Vooruit. “C’est une base de travail“, a déclaré Ans Persoons, cheffe de file des socialistes néerlandophones bruxellois, au micro de Bruzz. “Nous sommes ici avec la volonté de faire des efforts. Des réformes doivent être menées, mais il ne faut pas qu’il y ait de cadeaux pour les épaules les plus fortes”, explique-t-elle.

► Lire aussi | Khalil Aouasti sur la proposition budgétaire du MR : “Une trajectoire qui n’est pas crédible sans faire mal aux Bruxellois”

Du côté du PS, c’est l’effort global présenté qui est remis en cause. “Le cadre qui a été défini n’est pas respecté“, expliquait ce matin le député fédéral bruxellois Khalil Aouasti. Il s’étonne : “Nous avions fixé un cadre. Le cadre, c’est 1 milliard d’euros à l’horizon 2029. Or ici, on essaie de considérer que ce cadre est mouvant et de nous imposer 1,3 milliard.” Pour celui-ci, le problème c’est qu’avec 300 millions supplémentaires, “c’est une trajectoire qui n’est pas crédible sans faire mal aux Bruxellois, au tissu associatif, aux services publics. Et ça nous l’avons dit: ce sera non au PS. Nous pesons 17 sièges, soit 22%, et donc les formules qu’ils ont appliquées en Fédération Wallonie-Bruxelles, en Région wallonne et qu’ils tentent d’appliquer au fédéral ne seront pas les formules applicables à Bruxelles avec le PS”.

Le PS n’est pas le seul à émettre des réserves significatives. A l’issue de la réunion de mercredi, une autre source a déploré le retour sur la table d’un flou au sujet des provisions budgétaires (induisant cet écart de calcul à hauteur de 300 millions d’euros, NDLR) “qui a bien été remis sur la table par quelqu’un“. Ailleurs, on a aussi indiqué que le point d’équilibre n’était pas encore trouvé notamment entre l’énorme effort à produire par la population et un certain nombre de “chèques-cadeaux” fiscaux.

Contactés, les négociateurs des autres partis, mais aussi le formateur David Leisterh, ont préféré ne pas réagir. Mais selon des personnes proches du dossier, seuls le MR et l’Open VLD valideraient la proposition de David Leisterh en tant que telle. Des crispations existeraient, par exemple, autour de la mobilité pour Groen. On évoque aussi des tableaux peu clairs sur certaines recettes, qui rendraient le budget instable.

Bref, la sensation globale semble être celle d’un “travail pas abouti“, autour duquel les partis devront débattre davantage. Reste à savoir si chacun est prêt à faire les concessions nécessaires.

Rédaction