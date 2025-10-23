Khalil Aouasti sur la proposition budgétaire du MR : “Une trajectoire qui n’est pas crédible sans faire mal aux Bruxellois”

Khalil Aouasti, député fédéral PS, était l’invité de 8h15 dans Bonjour Bruxelles. Il répondait aux questions de Michel Geyer.

Interrogé sur les discutions budgétaires à Bruxelles, Khalil Aouasti n’est pas tendre avec ce qui a été proposé :“L’offre sur la table n’est pas suffisante. Les chiffres ne sont pas suffisants. Le cadre qui a été défini n’est pas respecté”. Il poursuit : “Nous avions fixé un cadre. Le cadre, c’est 1 milliard d’euros à l’horizon 2029. Or ici on essaie de considérer que ce cadre est mouvant et de nous imposer 1,3 milliard. Pour justifier cela, 1 milliard c’est conséquent. C’est déjà énorme.”

Reproche-t-il au MR, avec ses 300 millions supplémentaires, d’aller trop loin dans l’assainissement ? “Le problème, c’est que c’est une trajectoire qui n’est pas crédible sans faire mal aux Bruxellois, au tissu associatif, aux services publics. Et ça nous l’avons dit : ce sera non au PS. Nous pesons 17 sièges, soit 22%, et donc les formules qu’ils ont appliquées en Fédération Wallonie-Bruxelles, en Région wallonne et qu’ils tentent d’appliquer au fédéral ne seront pas les formules applicables à Bruxelles avec le PS“, répond le député fédéral socialiste.

> Formation bruxelloise : pas d’accord sur la dernière offre de David Leisterh

Un autre point de bataille entre les socialistes et les libéraux concerne la construction des logements, du budget de la Stib et de Bruxelles Mobilité. Y a-t-il tout de même eu quelques points d’entente ? “On a déposé une trajectoire budgétaire qui respectait ce cadre de 1 milliard d’euros, avec 750 millions d’euros en dépenses et 250 millions d’euros en recettes. L’objectif des réformes est de résorber les inégalités à Bruxelles. (…) Il est important d’avoir des logements abordables à Bruxelles. (…) On a démontré que les tarifs sociaux de la Stib ont permis à énormément de jeunes de pouvoir se déplacer. On a démontré que ce mécanismes fonctionnait. (…) Sur 5 semaines, on a négocié 3 heures sur les recettes. C’est insuffisant.”

Rédaction