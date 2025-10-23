Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

Khalil Aouasti sur la proposition budgétaire du MR : “Une trajectoire qui n’est pas crédible sans faire mal aux Bruxellois”

Khalil Aouasti, député fédéral PS, était l’invité de 8h15 dans Bonjour Bruxelles. Il répondait aux questions de Michel Geyer.

Interrogé sur les discutions budgétaires à Bruxelles, Khalil Aouasti n’est pas tendre avec ce qui a été proposé :“L’offre sur la table n’est pas suffisante. Les chiffres ne sont pas suffisants. Le cadre qui a été défini n’est pas respecté”. Il poursuit : “Nous avions fixé un cadre. Le cadre, c’est 1 milliard d’euros à l’horizon 2029. Or ici on essaie de considérer que ce cadre est mouvant et de nous imposer 1,3 milliard. Pour justifier cela, 1 milliard c’est conséquent. C’est déjà énorme.”

Reproche-t-il au MR, avec ses 300 millions supplémentaires, d’aller trop loin dans l’assainissement ? “Le problème, c’est que c’est une trajectoire qui n’est pas crédible sans faire mal aux Bruxellois, au tissu associatif, aux services publics. Et ça nous l’avons dit : ce sera non au PS. Nous pesons 17 sièges, soit 22%, et donc les formules qu’ils ont appliquées en Fédération Wallonie-Bruxelles, en Région wallonne et qu’ils tentent d’appliquer au fédéral ne seront pas les formules applicables à Bruxelles avec le PS“, répond le député fédéral socialiste.

> Formation bruxelloise : pas d’accord sur la dernière offre de David Leisterh

Un autre point de bataille entre les socialistes et les libéraux concerne la construction des logements, du budget de la Stib et de Bruxelles Mobilité. Y a-t-il tout de même eu quelques points d’entente ? “On a déposé une trajectoire budgétaire qui respectait ce cadre de 1 milliard d’euros, avec 750 millions d’euros en dépenses et 250 millions d’euros en recettes. L’objectif des réformes est de résorber les inégalités à Bruxelles. (…) Il est important d’avoir des logements abordables à Bruxelles. (…) On a démontré que les tarifs sociaux de la Stib ont permis à énormément de jeunes de pouvoir se déplacer. On a démontré que ce mécanismes fonctionnait. (…) Sur 5 semaines, on a négocié 3 heures sur les recettes. C’est insuffisant.

Rédaction

Lire aussi :

Partager l'article

23 octobre 2025 - 09h30
Modifié le 23 octobre 2025 - 11h33
 

Nos émissions

BX1 Podcast

Concours

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales