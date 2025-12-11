Les motos font leur retour au Salon de l’Auto

Les motos feront leur retour au Salon de l’Auto en janvier au Brussels Expo. Les deux-roues n’y étaient plus revenus depuis la crise du coronavirus. Vingt-huit marques seront exposées dans le Palais 9. La 102e édition du Salon de l’Auto accueillera en outre un nombre record de 64 marques de voitures et véhicules utilitaires, a annoncé jeudi la Fédération belge de l’automobile (Febiac) au cours d’une conférence de presse à Bruxelles.

Ce rassemblement automobile se tiendra du 10 au 18 janvier. L’an dernier, 307.363 personnes avaient parcouru les allées du palais des expositions, ce qui fait dire au président de la Febiac, Freddy De Mulder, qu’il s’agit du plus grand événement indoor de Belgique.

“Le grand public reste toujours aussi passionné par notre secteur”, commente-t-il, malgré des “décisions politiques qui ont un impact majeur sur la mobilité et qui ne tiennent pas toujours compte de la réalité économique”.

“Nous sommes une industrie qui innove, et cette industrie mérite plus de compréhension, de respect et de soutien”, a affirmé le responsable.

Depuis une vingtaine d’années environ, le Salon de l’Auto n’est plus l’endroit où se négocie l’achat d’un véhicule, mais il reste un lieu de premier contact important pour les nombreux acheteurs potentiels qui s’interrogent sur le choix d’une nouvelle voiture, situe Frank Van Gool, CEO de Febiac. L’électrification grandissante du secteur suscite d’ailleurs de nombreuses questions de la part des consommateurs, ajoute-t-il.

Parmi tous les véhicules exposés, au moins cinq seront dévoilés en première mondiale. Le titre de Voiture de l’année sera en outre décerné la veille de l’ouverture au grand public. Sept modèles finalistes seront départagés par un panel de 60 journalistes spécialisés issus de 23 pays.

Les motos seront déployées dans le Palais 9 notamment par le biais d’une scénographie spectaculaire, 24 engins étant suspendus dans les airs. Christian Lambert, président de la section motos à la Febiac, espère accueillir les habitués, tout en “suscitant l’envie auprès de la jeune génération”. Un simulateur moto sera accessible.

Les amateurs de course automobile qui ont envie de tester des conditions réalistes se rendront au Palais 6 consacré à l’eSport. Douze simulateurs de course professionnelle y sont installés. Ils avaient connu un grand succès l’an dernier, affichant tous complet.

Le prix d’entrée au Salon est fixé à 18 euros. Une nocturne est prévue le vendredi 16 jusqu’à 22h00.

