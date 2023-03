Les ministres francophones de l’Égalité des chances réaffirment leur soutien à Unia

Les ministres de l’Égalité des Chances de la Région wallonne, de la Région bruxelloise et de la Fédération Wallonie-Bruxelles ont réaffirmé lundi leur soutien à Unia.

Les ministres Christie Morreale (Wallonie), Nawal Ben Hamou (Bruxelles) et Frédéric Daerden (Fédération Wallonie-Bruxelles) ont tenu à réaffirmer leur soutien au Centre inter-fédéral pour l’Égalité des chances, dans le cadre d’une rencontre avec la direction et les membres du personnel d’Unia.

Dans un communiqué commun, les trois ministres en charge de l’Égalité des chances, ont jugé le travail d’Unia “essentiel“, à l’heure où le racisme, les discriminations et le rejet de l’autre plus généralement, s’expriment de plus en plus librement et violemment.

“Jamais les dossiers relatifs aux discours de haine n’ont été aussi nombreux. C’est ensemble qu’il faut les combattre avec force, en déconstruisant les discours extrémistes et les amalgames douteux. C’est ce que fait Unia avec professionnalisme et détermination, au bénéfice de toutes et tous“, ont-ils souligné.

Si la Flandre a décidé de créer son propre organe, la Région wallonne, la Région bruxelloise et la Fédération Wallonie-Bruxelles continueront pour leur part à travailler en étroite collaboration avec Unia.

Les trois entités soutiennent financièrement l’institution et continueront à le faire : « Chaque personne et chaque institution doit continuer à pouvoir s’adresser à Unia et à obtenir une réponse de qualité ou une orientation rapide et claire. Unia a pu relever ce défi jusqu’à présent et il nous revient en tant que responsables politiques de rester vigilants pour que chaque victime d’acte raciste ou de discrimination puisse continuer à obtenir des réponses concrètes et un accompagnement adéquat ».

Pour Christie Morreale, Nawal Ben Hamou et Frédéric Daerden, l’expertise d’Unia est “indispensable dans la co-construction de politiques publiques efficaces afin de lutter contre le racisme et les discriminations“.

E.V. avec Belga – Photo : Belga / Benoit Doppagne