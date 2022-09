Les militants écologistes font leur rentrée en face de la Gare Centrale

L’organisation Rise for Climate a fait sa rentrée ce dimanche. Les militants se sont rassemblés cette après-midi devant la Gare Centrale, pour demander la protection de la biodiversité et du climat, au terme d’un été caniculaire.

La rentrée des militants du climat est plutôt chargée : les vagues de chaleur à répétition, les sécheresses impressionnantes et pluies totalement absentes, l’Europe et la Belgique n’ont pas été épargnés par la canicule de cet été.

Des records de température ont été battus. La Belgique a observé le mois d’août le plus chaud jamais observé. Cela entraîne des conséquences néfastes pour la planète.

Pour faire bouger les choses, 200 militants se sont rassemblés devant la Gare Centrale. C’est la première manifestation depuis la rentrée. De nombreux climatologues et des associations étaient sur place.

“En plus de la crise climatique, on est face à une crise énergétique majeure, qui est terrible à vivre pour la majorité de la population, avec des factures de gaz et d’électricité qui explosent“, a rappelé Nicolas Van Nuffel, le président de la Coalition Climat. “En fait, les deux solutions peuvent être trouvées ensemble. Si on commençait déjà par lancer des plans massifs d’isolation des bâtiments, pour permettre à tout le monde de se loger dignement, on aurait moins besoin d’énergie et les factures diminueraient” a-t-il poursuivi.

Cette action prend place la veille de la journée mondiale de l’Amazonie.

■ Reportage de Daphné Fanon, Paolo Coen et Stéphanie Mira