Les lieux de “pouvoir” insoupçonnés de Bruxelles dévoilés dans un livre de Pascal Vrebos

Bruxelles est une ville de pouvoir… qui ne s’exerce pas seulement dans les enceintes parlementaires. Un nouveau livre signé Pascal Vrebos dévoile une grande partie de ces lieux. Il était l’invité du 12h30 pour en parler.

Outre le Palais royal ou les différents parlements, il existe à Bruxelles de nombreux lieux de pouvoir, selon l’auteur Pascal Vrebos. Il définit le pouvoir comme “la capacité à contrôler ou influencer des idées, des comportements ou la gestion de la cité“. Dans son livre nommé Pouvoirs, il évoque, par exemple, l’association de consommateurs Testachats : “C’est une sorte de confrérie des consommateurs qui existe depuis longtemps, qui s’est beaucoup adaptée, et qui a beaucoup de pouvoir. Un article négatif peut avoir de l’incidence sur l’achat de certaines choses. D’autant plus qu’ils couvrent un ensemble invraisemblable de choses“, explique-t-il. Pour l’auteur, certains hôtels ou restaurants sont aussi des lieux de pouvoir insoupçonnés.

■ Interview de Pascal Vrebos réalisée par Vanessa Lhuillier, dans le 12h30