Les joueurs de l’Union Saint-Gilloise, presque sans pression pour le match de ce soir

Les joueurs de l’Union Saint-Gilloise sont attendus ce soir au Lotto Park à 21h pour affronter le Bayer Leverkusen et tenter de se qualifier pour les demi-finales de l’Europa League. François Garitte, journaliste sportif à la DH, était l’invité du 12h30.

La dernière rencontre entre ces deux équipes n’avait pas réussi à les départager, et le score s’était soldé par une égalité 1-1. Alors que le match se déroulera une nouvelle fois au Lotto Park à Anderlecht, plus de 14 000 supporters sont attendus et les billets sont presque sold out.

Pour François Garitte : “on s’attend à une bonne ambiance ce soir.” Au-delà de l’ambiance, les supporters du club bleu et jaune ont un vrai rôle dans les résultats de l’USG. “Les supporters de l’Union sont à part. Ils sont toujours positifs et les joueurs le ressentent. Cette saison, on n’a pu assister à des retournements de situation grâce à eux.”

En effet, nombreux d’entre eux disent : “je n’aime pas le foot, j’aime l’Union”. Les plus anciens supporters sont là depuis le début, même lorsque le club était en division 1B, ils étaient derrière l’équipe.

L’USG semble créer la surprise cette année. Alors qu’il s’agit du plus petit club de l’Europa League, ils sont aux portes des demi-finales et visent le titre du championnat Belge. Il semble n’avoir plus rien à perdre dans cette compétition européenne, et cela diminue la pression. “Il y aura de la déception en cas d’élimination, mais il ne faut pas oublier d’où vient l’Union” confie François Garitte.

Si certains doutaient que l’équipe arriverait à mener tous les championnats de front, il semblerait que les joueurs arrivent à enchaîner. Lors du dernier match, le sélectionneur a préféré laisser les titulaires se reposer avant d’affronter Leverkusen, mais l’équipe allemande a fait la même chose. On verra donc ce soir, quelle équipe est la plus en forme lors de cette rencontre au sommet d’Anderlecht.

Pour rappel, le club d’Anderlecht affronte ce soir l’AZ Alkmaar, pour la qualification pour les demi-finales de l’Europa League. La capitale de l’Europe n’a jamais autant rayonné dans le monde du football.

■ Une interview de Francois Garitte, journaliste sportif à la Dernière Heure, au micro de Jim Moscovics et Murielle Berck