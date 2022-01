Les habitants et les associations refusent le futur projet de bureau de la SNCB

L’avenue Fonsny longeant la Gare du Midi à Saint-Gilles devrait accueillir le nouveau siège de la SNCB, si le projet est validé.

Le projet en question est la construction d’un immense immeuble de 236 m de long à 60 m de haut. En plus de ce nouveau bâtiment, d’autres lieux comme l’ancien centre de Tri Postal seront démolis puis rénovés afin d’accueillir des bureaux. Ces constructions et rénovations ont pour objectif de rassembler les différentes activités de la SNCB en un même lieu. Mais ce projet n’est qu’une première étape dans la modification architecturale du quartier. Par la suite, en échange de l’élaboration du futur siège, le consortium immobilier (Immobel, BPI, Besix) sera propriétaire de 150 000 m² de parcelles occupées actuellement par les locaux de la SNCB.

Des habitants opposés à ce projet

Pour les habitant.e.s et les associations, les prochaines étapes risquent d’être un “désastre architectural, social et environnemental“. Le projet présentement sur la table ne prend pas en compte des alternatives plus environnementales, mais privilégie un deal entre la SNCB et le consortium immobilier selon les associations. Ainsi, les habitants du Midi demandent une rénovation respectueuse du patrimoine sans surélévation des bâtiments actuels. Ils soulignent que si le projet se concrétise “le ciel du quartier Midi sera balafré par une longue barre de bureaux qui excède largement les gabarits actuels. Le quartier Midi est l’un des plus denses de Bruxelles et souffre d’un déficit d’espaces verts et d’espaces publics ouverts […] Dans un environnement urbain aussi dense, le sentiment d’écrasement dû à l’ajout d’une construction haute amplifiera d’autant plus le sentiment d’enfermement“.

Les associations et les habitants proposent d’autres alternatives. Le complexe “Delta-Flot de Senne” dont la SNCB est propriétaire pourrait accueillir les bureaux. Tout comme l’immeuble “Atrium” rue Bara pourrait offrir plus de 300 places de parking.

Demain, mardi 11 janvier, les habitants seront entendus en Commission de concertation pour parler du futur projet et ainsi présenter leurs alternatives.

Ca.Pa. / image : google street view