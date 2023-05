Les graffitis au Mont des Arts, c’est terminé !

Le Mont des Arts, un des lieux les plus emblématiques de Bruxelles, est confronté depuis des années au phénomène des graffitis. Une entreprise a été désignée pour assurer une inspection systématique du site.

Même s’ils sont nettoyés régulièrement, les graffitis ne cessent de réapparaitre sur les murs du Mont des Arts. La Régie des bâtiments, le plus grand gestionnaire du Mont des Arts, a désigné une entreprise chargée d’assurer une inspection et un nettoyage systématique du site. Les façades des bâtiments situés sur la place du Musée ainsi que celles du Musée des Instruments de musique et du Musée Magritte seront également traitées.

Et même s’il y a quelques années, il avait été décidé de circonscrire les tags et graffitis sur un “mur d’expression libre”, force est de constater que l’expérience ne s’est pas déroulée comme prévue. Et c’est même l’inverse qui s’est produit. De nombreux tags se sont répandus sur l’ensemble du site du Mont des Arts, alors qu’évidemment, cela n’est pas autorisé.

Deux étapes de travaux

Ce mercredi, l’entreprise désignée a déjà pu commencer les premiers travaux de nettoyage. Cette première phase a concerné des murs, escaliers, bacs à plante métalliques, les façades de certains bâtiments et des statues de la Reine Elisabeth et du Roi Albert 1er. Une opération qui durera environ un mois.

Après ce nettoyage de grande ampleur et l’application de la protection anti-graffitis, l’entreprise désignée procédera à une inspection hebdomadaire pour surveiller l’apparition de nouveaux graffitis et ce, pendant un an. Si nécessaire, des nettoyages supplémentaires seront effectués.

■ Un reportage de S. Ringelheim, F. De Henau et P. Delmée