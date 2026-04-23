Les gardes des étudiants en médecine plus rémunérées: un accord de principe a été trouvé mais le boycott n’est pas levé

Un accord de principe a été trouvé entre l’Hôpital universitaire de Bruxelles (HUB), l’Université libre de Bruxelles (ULB) et les étudiants en médecine concernant le défraiement des gardes, après une réunion entre les différentes parties jeudi après-midi, a indiqué un représentant du Bureau des étudiants administrateurs (BEA) de l’ULB.

L’accord pourrait mettre fin au boycott des gardes, mis en place par les étudiants depuis le 14 avril dans les trois entités du HUB (l’Institut Jules Bordet, l’hôpital Erasme et l’hôpital universitaire des enfants Reine Fabiola), ainsi qu’à l’hôpital civil Marie Curie à Charleroi.

Cet accord de principe doit encore être validé par une assemblée générale des étudiants, qui se tiendra vendredi. Dans cet accord, les parties se seraient entendues sur des tarifs de défraiement similaires à ceux en vigueur auparavant, avec un dispositif adapté pour répondre aux exigences de l’Office national de la Sécurité sociale (ONSS).

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Le 11 avril dernier, 93% des étudiants en médecine s’étaient prononcés en faveur d’un mouvement de suspension de la présence des internes durant les gardes au HUB, après la décision “unilatérale” de l’Hôpital universitaire de Bruxelles (HUB) de ne plus rémunérer les gardes prestées par les étudiants au sein de son réseau.

Environ 300 étudiants issus des facultés de médecine de l’ULB et de l’UMons sont de garde tous les mois au sein des trois établissements de l’HUB. Jusqu’en mars, les gardes faisaient l’objet d’un défraiement couvrant les frais de mobilité pour s’y rendre.

Depuis, ces gardes ne sont plus rémunérées. L’HUB avait affirmé qu’il avait été forcé de prendre cette décision après un contrôle des services de l’ONSS. L’HUB avait précisé que cette mesure ne concernait que les étudiants de bloc 4, 5 et 6 car ces derniers ne sont pas encore médecins et ne disposent pas d’un contrat de travail.

Belga – Photo : Belga Image