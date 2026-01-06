Les galettes artisanales et durables de cette boulangerie ixelloise élues meilleures de Bruxelles : “On a apporté un peu d’innovation”

La meilleure galette des rois artisanale et durable de Bruxelles a été élue : c’est celle de chez Goods à Ixelles. Rien que pour ce 6 janvier, les artisans boulangers en ont confectionné presque 400.

Depuis minuit, on se relaye dans l’atelier de Goods pour faire un maximum de galettes des rois, qui se vendent comme des petits pains en ce 6 janvier : “Aujourd’hui, on en est à 350 galettes, presque 400“, assure la co-gérante Cassandre Hody. “C’est le jour J, c’est normal, tout le monde a envie de fêter ça en famille“.

Goods a été élue meilleure galette artisanale et durable de Bruxelles, parmi huit autres boulangeries. Cela attire les curieux et les gourmands. “Je suis fan de galette des rois. Quand j’ai vu que Goods avait gagné la première place, je me suis dit qu’il fallait absolument que je commande“, explique une cliente. “J’ai bien fait, car j’ai vu ce matin qu’on ne pouvait plus commander“.

Face à ce succès imprévu, il a fallu s’adapter et approvisionner les stocks d’ingrédients bio et, pour la plupart, locaux. “On a gardé un goût traditionnel, réconfortant, mais on a aussi apporté un peu d’innovation et de modernité dans la cuisine et la pâtisserie“, raconte la pâtissière Valeria Chiarelli.

En ce qui concerne la fève, il y a un côté durable : “Elles viennent de chez un petit collectionneur belge. On l’a trouvé sur Marketplace. Ça fait deux ans qu’il nous fournit“, dévoile Cassandre Hody. “Dans la consommation, aujourd’hui, on achète souvent de nouveaux produits alors qu’il y a plein de choses qui existent déjà qu’on peut réutiliser“.

Pour déguster une galette de chez Goods, comptez une trentaine d’euros. Il est encore possible de s’en procurer jusqu’à la semaine prochaine.

■ Reportage de Bryan Mommart et Marjorie Fellinger