Les frelons asiatiques de retour : plus de 4000 pièges distribués par Bruxelles Environnement

Bruxelles Environnement a distribué plus de 4.000 pièges à frelons asiatiques aux communes de la capitale. La campagne de piégeage démarre lundi/aujourd’hui et se terminera le 1er mai, sauf conditions météorologiques défavorables, indique lundi Bruxelles Environnement dans un communiqué.

Pour lutter contre les frelons, Bruxelles Environnement lance une période de piégeage afin de capturer les reines et de réduire le nombre de nids. L’organisation insiste cependant sur l’importance d’utiliser judicieusement les pièges, en les installant correctement et en respectant la période officielle d’installation, dans le but de préserver la biodiversité.

Ces dernières années, de nombreux nids ont été signalés à Bruxelles. Chaque propriétaire est responsable de la neutralisation des nids de frelons sur sa propriété. La plupart se forment dans des remises ou abris de jardin. Ceux se trouvant dans l’espace public peuvent être signalés via l’application Fix My Street. Cette fonctionnalité permet un suivi plus rapide des signalements par l’instance compétente.

► Voir notre reportage | Ixelles lance une campagne de lutte contre le frelon asiatique

Pour la destruction de ces nids, il est conseillé d’appeler un professionnel et de ne pas le détruire soi-même. En cas d’urgence vitale ou d’un espace de vie devenant inaccessible, les pompiers peuvent intervenir gratuitement. Autrement, les Bruxellois sont invités à contacter des entreprises formées à ce type de travaux.

Contrairement à leurs confrères européens, les frelons asiatiques capturent des abeilles et autres insectes afin de nourrir leur couvain. Ces attaques nuisent à la biodiversité et à l’apiculture. Le frelon à pattes jaunes peut aussi être dangereux pour l’homme : si un humain menace un nid, tous ses occupants peuvent attaquer en même temps.

La Wallonie a aussi lancé un plan d’actions pour renforcer la lutte contre le frelon asiatique au sud du pays en investissant dans plus de 80.000 pièges.

Belga – Photo : Belga Image