Ixelles lance une campagne de lutte contre le frelon asiatique

La commune d’ Ixelles lance une campagne de sensibilisation et d’action contre la frelon asiatique , une espèce invasive responsable d’importants dégâts sur les populations d’abeilles locales.

La commune rappelle que la période critique débute à la mi-février, avec la sortie d’hibernation des reines fondatrices. Une réunion publique a eu lieu ce lundi 23 février à Flagey, avec une distribution gratuite de pièges sélectifs pour les habitants. “Chaque reine capturée, c’est un nid en moins”, on rappeler les autorités, ajoutant qu’un seul nid peut consommer jusqu’à 11 kilos d’insectes par an.

Introduit accidentellement en Europe en 2004, le frelon asiatique continue de se répandre, faute de prédateurs naturels. La commune collabore avec le Groupe F, réseau d’apiculteurs et de bénévoles, pour organiser la surveillance et la destruction des nids.

Depuis 2024, les Pompiers de Bruxelles ne prennent plus en charge gratuitement ces interventions. Ixelles entend ainsi proposer un cadre local pour coordonner la lutte et informer les citoyens.