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La Belgique placée en alerte jaune: les espaces verts gérés par Bruxelles Environnement fermés dès ce jeudi soir

Les parcs, réserves naturelles et bois gérés par Bruxelles Environnement, dont la forêt de Soignes bruxelloise, seront interdits d’accès au public à partir de jeudi à 18h00 en raison de fortes rafales attendues.

Les rafales devraient être comprises entre 70 et 90 km/h, voire un peu plus sous un orage important. La fin de la restriction d’accès est prévue vendredi en matinée.

Bruxelles Environnement recommande d’éviter de circuler à proximité des arbres sur l’ensemble du territoire régional.

L’IRM a émis un avertissement jaune aux orages, en vigueur de jeudi 19h00 à vendredi 04h00 du matin.

Belga – Photo : Belga Image

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