Les entreprises belges peuvent mieux faire en matière de mobilité durable

La note moyenne des entreprises belges s’élève à 3,73, sur une échelle allant jusqu’à 10, ce dernier correspondant à la réalisation des objectifs régionaux en matière de mobilité durable. Seule une entreprise sur huit atteint ces objectifs avec un score de 10 ou plus.

Les entreprises belges obtiennent des résultats insuffisants en matière de mobilité durable, selon les résultats de l’indice de mobilité publiés lundi par Securex.

Les entreprises bruxelloises obtiennent le score le plus élevé (5,05), suivies des entreprises flamandes (3,7) et wallonnes (3,2). En Wallonie, 82% des entreprises ont une note inférieure à 5, contre 57,9% à Bruxelles et 76,4% en Flandre. C’est à Bruxelles que l’on trouve les scores les plus élevés avec Saint-Gilles (6,42), Etterbeek (6,16) et la ville de Bruxelles (5,83).

Les villes en tête en Wallonie sont Namur (4,37) et Verviers (4,26), tandis qu’en Flandre, Ostende (5,84) obtient la meilleure note devant Gand (5,53) et Anvers (5,42). Ces scores s’expliquent principalement par la qualité supérieure des infrastructures présentes dans ces régions (infrastructures cyclables et/ou densité du réseau de transports publics).

L’accessibilité et la densité du réseau de transports publics à Bruxelles se traduisent par une utilisation importante: près d’un quart (23,4%) des déplacements dans une entreprise moyenne à Bruxelles s’effectuent en transports publics. Dans les entreprises flamandes et wallonnes, cette moyenne est respectivement de 2,8% et 2,5%. Dans une entreprise flamande moyenne, 10% des trajets domicile-travail sont effectués à vélo, soit plus du double qu’à Bruxelles (4,1%) et près de 7 fois plus qu’en Wallonie (1,5%). A noter que la part des déplacements effectués avec des moteurs à combustion reste élevé: 13,9% des trajets domicile-travail sont effectués avec un véhicule de société. 62,6% de ces déplacements sont encore effectués avec un moteur à combustion, contre 13,3% avec des véhicules entièrement électriques et 24,1% avec des véhicules hybrides.

Un score qui dépend de la région

Les différences entre les régions soulignent l’importance d’investir dans les infrastructures adéquates, selon Securex. Les principaux points d’amélioration restent l’utilisation du vélo, les transports publics et l’écologisation du parc automobile. Pour accélérer la transition vers une mobilité durable, des mesures structurelles seront nécessaires pour soutenir les entreprises. “Pour améliorer leur score, les entreprises peuvent miser sur l’électrification, opter pour des moyens de transport durables (transfert modal) ou réduire le nombre de déplacements. Ces trois piliers sont équivalents et adaptables au contexte spécifique de chaque entreprise”, explique Joëlle Boutefeu, Senior Legal Consultant chez Securex, cité dans le communiqué.

“Cependant, des investissements publics dans des infrastructures adaptées sont une condition indispensable à la réussite: les entreprises ne peuvent y parvenir seules”. “La mobilité durable ne se repose pas sur une solution unique, mais sur une combinaison équilibrée d’initiatives”, ajoute-t-elle. “Le score d’une entreprise en matière de mobilité durable dépend fortement de la région dans laquelle elle opère. C’est précisément là que réside la force de cet indice, qui identifie différents piliers. Dans certaines régions, il sera plus facile pour une entreprise de mettre en œuvre certains changements, par exemple grâce à un réseau de transports publics bien développé, tandis que dans d’autres régions, des améliorations pourront être obtenues plus rapidement en misant sur la réduction des déplacements”.

L’indice de mobilité a été développé en 2024 par Securex en collaboration avec Vias, l’institut de connaissance pour la mobilité et la sécurité routière, et avec le soutien du gouvernement fédéral. Il indique en un seul chiffre la distance qui sépare l’entreprise des objectifs régionaux de mobilité. Sur base de ses données, Securex a effectué pour la première fois le calcul détaillé pour 19.626 entreprises belges.

Belga