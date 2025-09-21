Les Engagés et le PS regrettent la décision du fédéral de couper les aides aux Plans Grand froid

Une décision prise “sans concertation”, ni au sein du gouvernement fédéral – où siègent pourtant les centristes -, ni avec les Régions et les CPAS concernés, a dénoncé leur président Yvan Verougstraete.

Les Engagés ont déploré dimanche la décision de la ministre fédérale de l’Action sociale, Anneleen Van Bossuyt (N-VA), de supprimer les subsides fédéraux destinés aux plans hivernaux d’aide aux sans-abris dans les grandes villes du pays.

Le journal Le Soir révélait samedi que la ministre Van Bossuyt avait décidé de supprimer le subside fédéral de 65.000 euros que reçoivent les villes de Charleroi, Liège, Bruxelles, Anvers et Gand. Après la dernière réforme de l’Etat, la politique des grandes villes a été régionalisée, mais le fédéral a continué à prendre en charge une partie du coût du plan hivernal pour les sans-abris. Ce plan, appelé Plan Grand froid au sud du pays, permet notamment d’ouvrir des lits supplémentaires pour les personnes à la rue entre novembre et mars.

Dans une réaction publiée sur la plateforme X, Yvan Verougstraete dit regretter “amèrement” la décision du fédéral. “La mise en œuvre correcte du Plan Grand froid est un devoir moral mais aussi une obligation légale”, dit-il. “Nous comptons bien les assumer. Nous protégerons, comme chaque année, les plus démunis contre le froid.” “Je mettrai ce dossier sur la table du conclave budgétaire wallon”, promet également le ministre wallon responsable, Yves Coppieters (Les Engagés). “Mon objectif est d’assurer que le Plan Grand froid ne connaisse aucune interruption, et que ses préparatifs puissent se poursuivre sans délai pour l’hiver 2025-2026. Aucun citoyen ne doit être laissé sans solution quand le froid s’installe.”

Nous regrettons amèrement que la ministre fédérale en charge mette en œuvre ce genre de décision, à la veille de l’hiver, sans concertation au sein du gouvernement ni avec les régions et les CPAS concernés. Le gouvernement wallon, via les compétences du ministre @YvesCoppieters,… pic.twitter.com/AOVJfkvXC2 — Yvan Verougstraete (@YVerougstraete) September 21, 2025

Yvan Verougstraete demande “avec force” que les décisions de ce type se prennent de manière concertée, “afin d’éviter de rompre la chaine de la solidarité ou de créer une anxiété inutile”. La ministre Anneleen Van Bossuyt a justifié sa décision dans Le Soir par la nécessité de “clarifier les responsabilités” de chaque niveau de pouvoir et de “garantir une gestion budgétaire durable”.

Même son de cloche du côté du Parti Socialiste. Ahmed Laaouej, chef de file bruxellois s’est exprimé sur X. “Ce manque d’humanité en dit long sur cette ministre et son parti. C’est terrible. Je garde en mémoire ce travailleur indépendant qui a tout perdu des suites d’un sinistre, d’un problème de santé doublé d’un divorce. Il dormais dans sa voiture, puis la rue en plein hiver.”

Belga