Fin du financement fédéral des centres hivernaux pour sans-abri dans les grandes villes

L’information, rapportée par le journal Le Soir, a été confirmée samedi par le cabinet de la ministre de l’Asile et de la Migration, de l’Intégration sociale et de la Politique des grandes villes, Anneleen Van Bossuyt (N-VA).

Le gouvernement fédéral met un terme dès cette année au financement du plan hiver qui permet d’héberger les sans-abri dans cinq grandes villes pendant la période hivernale.

Ce dispositif permet la création de centaines de lits supplémentaires dans les centres d’hébergement pour sans-abri entre novembre et mars. L’essentiel du financement provient des régions mais le gouvernement fédéral y contribuait jusqu’à présent à hauteur d’environ un tiers en allouant chaque année 65.000 euros aux CPAS d’Anvers, Bruxelles, Charleroi, Gand et Liège. Le gouvernement fédéral a décidé de mettre un terme à ce financement et ne contribuera dès lors plus au plan hiver à partir de l’hiver prochain.

Le cabinet Van Bossuyt évoque une “analyse budgétaire approfondie” et souligne respecter ainsi la répartition des compétences. L’Inspection des finances rappelle depuis plusieurs années que les abris d’hiver relèvent de la compétence des collectivités locales et régionales, et non du gouvernement fédéral. Mme Van Bossuyt souligne que cette décision ne remet pas en cause l’importance de l’accueil hivernal des sans-abri. “Elle vise à clarifier les responsabilités et à garantir une gestion budgétaire durable”, explique la ministre. “Le gouvernement fédéral reste toutefois disposé à accompagner les villes et leurs partenaires institutionnels dans la transition et dans la recherche de solutions adaptées, afin que personne ne soit laissé sans soutien pendant la période hivernale.”

