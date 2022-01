Les employés de Sibelga en grève pour demander un ajustement de leur salaire

Une partie du personnel de Sibelga s’est mis en grève ce mercredi.

Ce matin, plusieurs employés s’étaient réunis devant le siège social du fournisseur bruxellois d’électricité et de gaz, quai des Usines, avant de manifester dans les rues de Bruxelles.

Les employés de Sibelga demandent que leur salaire soit aligné sur celui de leurs confrères wallons d’Ores, le gestionnaire des réseaux d’énergie en Wallonie. Malgré la grève, tous les services essentiels liés à la clientèle continuent de fonctionner normalement, nous assure la porte-parole de Sibelga, Serena Galeone.

Escorté par la police, un cortège d’une cinquantaine de véhicules Sibelga a pris la route en direction du siège de Brugel, le régulateur bruxellois pour l’énergie.

“La direction de Sibelga nous a dit que Brugel ne serait pas d’accord avec le coût de l’alignement des barèmes”, explique Olivier Renard, président de la délégation Gazelco chez Sibelga, à l’agence Belga. “On s’y est rendu et on a rencontré un responsable. Il nous a assuré que Brugel n’intervenait pas ici sur les salaires des travailleurs du moment qu’ils correspondaient à ceux pratiqués dans le secteur. L’ajustement des barèmes se traduirait par de très faibles augmentations dans les salaires, de 1 à 20 euros, mais ce barème est plus intéressant sur l’ensemble de la carrière. Les récupérations de gardes des dimanches pourraient aussi être reportées en fin de carrière. (…) La masse salariale a augmenté à Sibelga parce que les dirigeants engagent de plus en plus de cadres pour des fonctions qui étaient avant occupées par des “barémisés”, ce qui est beaucoup plus onéreux que de répondre aux attentes des travailleurs pour leur carrière sur le long terme.”

A.V. avec Belga



■ Images et interviews de Samia Er-Rami et Charles Carpreau.