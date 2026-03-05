Les droits de douane américains auront un impact limité sur l’économie bruxelloise, selon l’IBSA

Une augmentation des droits de douane américains sur les exportations belges vers les États-Unis devrait avoir un impact limité sur l’économie bruxelloise, selon les estimations de l’institut bruxellois de Statistique et d’Analyse.

L’IBSA a calculé qu’avec un droit de douane de 16,3% tel qu’actuellement en vigueur au niveau européen (au lieu de 1,6%, taux en vigueur début 2025), l’activité économique bruxelloise diminuerait d’environ 34 millions d’euros (-0,04 %) et que 291 emplois seraient perdus à court terme (après un an).

À long terme (entre 7 et 10 ans), les exportations vers les États-Unis seraient structurellement inférieures de 26 %, l’activité économique moindre de 87 millions d’euros et 741 emplois seraient touchés.

Dans un scénario alternatif (avec un tarif de 30 %, si les États-Unis devaient doubler leurs droits de douane), l’impact serait 1,6 à 1,7 fois plus élevé que dans le scénario de base.

L’Institut rappelle toutefois qu’il s’agit là d’estimations. Ces effets à court et long terme ne sont pas figés “car les entreprises s’adaptent aux conditions du marché et peuvent trouver d’autres débouchés“.

Des exportations vers les États-Unis limitées

En moyenne, les exportations belges de biens vers les États-Unis contribuent pour une valeur de 336 millions d’euros à l’économie bruxelloise, soit 0,4 % du total de l’activité économique bruxelloise. “Ces exportations n’ont donc pas un poids important dans l’économie bruxelloise“, indique l’IBSA.

Les exportations bruxelloises vers les États-Unis ont pratiquement diminué de moitié (- 48 %) en 2025, principalement en raison de la fermeture d’Audi Brussels. Les voitures particulières étaient, avec les produits pharmaceutiques, les principaux produits exportés de Bruxelles vers les États-Unis, du moins jusqu’à la fermeture de l’usine Audi basée à Forest.

Entre 2019 et 2024, la Région de Bruxelles-Capitale a exporté en moyenne 667 millions d’euros de biens par an vers les États-Unis, soit environ 7 % de ses exportations totales de biens.

Avec Belga – Photo : Belga