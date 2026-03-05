 Aller au contenu principal
Les droits de douane américains auront un impact limité sur l’économie bruxelloise, selon l’IBSA

Une augmentation des droits de douane américains sur les exportations belges vers les États-Unis devrait avoir un impact limité sur l’économie bruxelloise, selon les estimations de l’institut bruxellois de Statistique et d’Analyse.

L’IBSA a calculé qu’avec un droit de douane de 16,3% tel qu’actuellement en vigueur au niveau européen (au lieu de 1,6%, taux en vigueur début 2025), l’activité économique bruxelloise diminuerait d’environ 34 millions d’euros (-0,04 %) et que 291 emplois seraient perdus à court terme (après un an).

À long terme (entre 7 et 10 ans), les exportations vers les États-Unis seraient structurellement inférieures de 26 %, l’activité économique moindre de 87 millions d’euros et 741 emplois seraient touchés.
Dans un scénario alternatif (avec un tarif de 30 %, si les États-Unis devaient doubler leurs droits de douane), l’impact serait 1,6 à 1,7 fois plus élevé que dans le scénario de base.

L’Institut rappelle toutefois qu’il s’agit là d’estimations. Ces effets à court et long terme ne sont pas figés “car les entreprises s’adaptent aux conditions du marché et peuvent trouver d’autres débouchés“.

Des exportations vers les États-Unis limitées

En moyenne, les exportations belges de biens vers les États-Unis contribuent pour une valeur de 336 millions d’euros à l’économie bruxelloise, soit 0,4 % du total de l’activité économique bruxelloise. “Ces exportations n’ont donc pas un poids important dans l’économie bruxelloise“, indique l’IBSA.

Les exportations bruxelloises vers les États-Unis ont pratiquement diminué de moitié (- 48 %) en 2025, principalement en raison de la fermeture d’Audi Brussels. Les voitures particulières étaient, avec les produits pharmaceutiques, les principaux produits exportés de Bruxelles vers les États-Unis, du moins jusqu’à la fermeture de l’usine Audi basée à Forest.

Entre 2019 et 2024, la Région de Bruxelles-Capitale a exporté en moyenne 667 millions d’euros de biens par an vers les États-Unis, soit environ 7 % de ses exportations totales de biens.

Avec Belga – Photo : Belga

