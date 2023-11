Les dix plus anciens imprimés belges exposés pour la première fois

Ils seront exposés au KBR museum, musée de la Bibliothèque royale de Belgique. Ils ont été imprimés entre 1473 et 1475.

Les passionnés d’histoire et autres curieux auront l’occasion de découvrir, les 8 et 9 décembre prochains, dix des plus anciens ouvrages imprimés de notre pays au KBR museum, musée de la Bibliothèque royale de Belgique, annonce vendredi l’institution. Imprimées entre 1473 et 1475, ces éditions d’Alost, de Louvain, Bruges et Bruxelles pourront exceptionnellement être observées de près lors d’une visite privée exclusive en compagnie d’experts travaillant au KBR.

“Jamais auparavant ces ouvrages exceptionnels n’avaient été réunis dans une même salle : dix des douze plus anciens imprimés de Belgique ainsi qu’un document extrêmement rare, un incunable xylographique (imprimé au moyen de petits blocs de bois)“, se réjouit le musée.

Des visites privées “exclusives”

Ces visites privées “exclusives” emmenées par le KBR marquent le 550e anniversaire de l’introduction de l’imprimerie en Belgique. En 1473, Dirk Martens et son associé allemand Jean de Westphalie impriment leurs premiers et modestes livres en latin à Alost. Peu de temps après, de Westphalie quitte Alost pour s’installer dans la ville universitaire de Louvain où il édite son premier imprimé en 1474 : un manuel d’agriculture.

La même année, un autre imprimeur, Johan Veldener, s’y installe également. Presque simultanément, William Caxton imprime ses premiers livres à Bruges, le Roman de Troie et un guide de jeu d’échecs, “qui sont également les premiers livres édités en anglais au monde”, contextualise le KBR museum.

Toutes ces œuvres seront présentées les 8 et 9 décembre prochains, de 10h00 à 17h00. Les tickets sont en vente dès aujourd’hui sur le site web du musée.

Belga, image d’illustration