Les dispatchings de quatre des six zones de police bruxelloises réunis en un même lieu

Le dispatching de la zone de police locale Bruxelles Nord, (Schaerbeek, Evere et Saint-Josse-ten-Noode) a pris ses quartiers dans les bâtiments de safe.brussels mardi où elle rejoint trois des six zones de police bruxelloises qui y partage déjà un plateau commun.

Les zones Polbru (Bruxelles-Capitale/Ixelles), Midi (Anderlecht/Saint-Gilles/Forest) et Marlow (Uccle/Watermael-Boitsfort/Auderghem) étaient déjà installées dans les bâtiments de safe.brussels, l’administration bruxelloise compétente en matière de prévention et de sécurité, situés à deux pas de la Colonne du Congrès, dans le centre de la capitale.

La zone de police Bruxelles Nord a profité de ce déménagement pour mettre à jour certains de ses systèmes, mais reste accessible de la même manière et 24h/24: soit via le 101 ou l’application 112 pour les urgences ou via le numéro du dispatching au 02/249.22.11.

“Ce rapprochement physique permettra certainement d’approfondir les collaborations déjà existantes entre les différentes zones de police bruxelloises“, espèrent Frédric Nimal, bourgmestre faisant fonction de Schaerbeek, Alessandro Zappala, bourgmestre d’Evere et Emir Kir, bourgmestre de Saint-Josse-ten-Noode et, à ce titre, membres du collège de police de la zone PolBruNo.

Coordination optimisée

Outre un renforcement des synergies entre les acteurs de la sécurité, la proximité immédiate du bâtiment avec le Centre de crise régional “permettra d’optimiser la coordination en cas d’incident majeur et d’améliorer encore et toujours notre capacité de réponse pour permettre à tous les Bruxellois et Bruxelloises de vivre Bruxelles en toute sécurité“, conclut Sophie Lavaux , directrice générale de safe.brussels et gouverneure pour la gestion de crise en Région de Bruxelles-Capitale.

