Les pavillons du Bois de la Cambre se transforment en lieu d’art

Propriété de la Ville de Bruxelles, ces bâtiments ont eu de multiples usages au fil des années : magasin, agence, ateliers, avant d’être finalement laissés à l’abandon.

À l’entrée du Bois de la Cambre, les deux pavillons blancs, entament une nouvelle vie et se transforment en galerie d’art contemporain. Alors qu’en 2024, un appel à projet a été lancé pour les réhabiliter, c’est la galerie LMNO qui a été sélectionnée. Ainsi, elle y organise désormais quatre expositions par an, mêlant art et sciences du vivant. La première, Going Wild in the City d’Adrien Lucca, explore l’impact de la pollution lumineuse sur les insectes. “On est dans un crépuscule rose, parfois le ciel est rose”. Sur trois étages, les oeuvres de l’artiste bruxellois attirent le regard des visiteurs. “C’est la rencontre de l’art et de la nature. C’est deux domaines qui m’intéressent tellement, c’est rare de les voir ensemble”, témoigne une visiteuse.

Quant au deuxième pavillon, il servira pour des rencontres, des séminaires ou des bureaux.

■ Reportage d’Alice Dulczewski, Olivia Bronsart et Djôp Medou Mvondo