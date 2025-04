Les riverains de Clemenceau réclament le retrait des grilles sur la place

“Le monde est à vous”, lit-on sur une fontaine. Pourtant, ce lieu n’appartient plus à personne depuis des semaines. La raison? L’installation de grilles de chantier pour “sécuriser le quartier”.

Alors que le quartier Clemenceau a été le théâtre de nombreuses fusillades ces derniers mois, des grilles de chantier ont été installées sur la place pour renforcer la sécurité. Mais cela ne fait pas l’unanimité. Certains riverains dénoncent leur présence et ont même interpellé le bourgmestre. “On ne le voit pas comme des mesures de sécurité. Les fusillades ont continué. Pour nous ça dérange encore plus les citoyens. Déjà qu’on a peur, on n’a même plus de lieux pour se rencontrer”, regrette Fatiha, habitante du quartier. Même son de cloche pour Mohamed, ancien travailleur social. “L’espace est très peuplé et il y a peu d’espace vert. Le seul espace où on peut être à l’aise, c’est l’espace public”.

À ce jour, la Commune ne souhaite pas retirer les grilles, et attend que la situation se stabilise.

■ Reportage de Simon Breem, Karim Fahim et Djôp Medou Mvondo