Les Diables rouges s’imposent 6-0 face au Kazakhstan

Les Diables Rouges ont signé une large victoire 6-0 face au Kazakhstan dimanche au Lotto Park d’Anderlecht, trois jours après un autre succès sur le même score au Liechtenstein, dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde de football 2026.

Les buteurs Kevin De Bruyne (42e, 84e), Jérémy Doku (44e, 60e), Nicolas Raskin (51e) et Thomas Meunier (87e) permettent à la Belgique de passer 2e du groupe J avec 10 points, soit une unité de moins que la Macédoine du Nord qui a disputé un match de plus. Suivent le pays de Galles (10 points, un match de plus), le Kazakhstan (3 points) et le Liechtenstein.

Dès les premières minutes de la rencontre, les Diables Rouges ont pris possession de la partie de terrain adverse, le Kazakhstan opérant en bloc bas. Les Belges ont toutefois attendu 23 minutes pour réussir leur première frappe cadrée, signée De Bruyne de loin, mais le gardien adverse a repoussé le ballon sur sa droite (23e). Maxim De Cuyper, d’une reprise, n’a pas non plus trompé la vigilance de Mukhammedzhan Seysen (29e), qui était encore à l’œuvre sur une frappe de Doku (40e). De Bruyne a finalement fait la différence d’un beau tir de l’entrée du rectangle: Leandro Trossard a contrôlé un ballon aérien, Charles De Ketelaere l’a récupéré et a décalé le milieu de Naples qui a marqué d’une frappe puissante (42e, 1-0). Dans la foulée, ‘KDB’ lançait Doku à gauche et l’ailier réussissait un bel enchaînement crochet-frappe dans le petit filet opposé pour faire le break (44e, 2-0).

Doku était encore à l’oeuvre au retour des vestiaires et a voulu tromper Seysen d’une reprise acrobatique : si le ballon filait vers la sortie, Nicolas Raskin s’est jeté pour le pousser au fond des filets et inscrire son premier but en équipe nationale (51e, 3-0). À l’heure de jeu, Doku portait le score à 4-0: seul et excentré, l’ex d’Anderlecht a accéléré et tiré en puissance du pied gauche (60e). Après 20 minutes plus calmes, De Bruyne a profité d’un bel effort d’Alexis Saelemaekers pour s’offrir un doublé d’une frappe croisée à ras de terre (84e, 4-0). Sorti du banc, Thomas Meunier a conclu le festival belge d’une frappe de l’extérieur de la surface contrée par un défenseur adverse (87e, 5-0).

Le sélectionneur du Kazakhstan Ali Aliyev a donné sa démission quelques minutes après la lourde défaite.

Les joueurs de Rudi Garcia avaient entamé leur campagne de qualification par un partage 1-1 en Macédoine du Nord et une victoire 4-3 contre le pays de Galles à Bruxelles en juin. Après le Liechtenstein et le Kazakhstan, les Belges retrouveront les Macédoniens en octobre à la Planet Group Arena de Gand le 10 octobre avant de se déplacer au pays de Galles le 13 octobre.

Le prochain rassemblement pourrait donc permettre aux Belges de prendre la première place du groupe, la seule directement qualificative pour le Mondial aux États-Unis, Mexique et Canada.

