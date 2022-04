Les deux enfants de Nazhia ont été kidnappés par son mari, elle nous livre son témoignage

Cette maman bruxelloise n’a plus revu ses deux enfants depuis 5 ans.

C’est un témoignage glaçant: celui de Nazhia, une maman bruxelloise dont le mari a kidnappé les deux enfants pour les emmener à Dubai. Nazhia ne les a pas revus depuis 5 ans. Tout commence en juillet 2017, alors que Nazhia est en instance de divorce avec son mari qui vit à Dubai. Celui-ci insiste pour voir les deux garçons, âgés alors de 8 et 6 ans. Elle accepte parce que, explique-t-elle aujourd’hui, “rien ne présageait qu’il n’y aurait pas de retour”.

Pendant des mois, elle n’a plus aucune nouvelle de ses deux garçons. Elle porte plainte et en obtient la garde exclusive. Un mandat d’arrêt international est émis contre son ex-mari alors qu’un juge tente de rétablir le contact. “Il [son ex-mari] m’a finalement accordée 5 minutes tous les jeudis. Je parlais à mon grand deux minutes une seule fois par semaine et c’était à chaque fois juste des appels téléphoniques, ce n’a même jamais été des visioconférences,” explique-t-elle. Finalement, depuis le 17 juin 2021, Nazhia n’a plus reçu aucune nouvelle de ses enfants.

“J’ai tellement pleuré que j’ai dû anesthésier une partie de mon cœur pour pouvoir supporter cette situation,” confie-t-elle.

Que faire au niveau légal ?

La situation de cette maman est d’autant plus compliquée que les Émirats arabes unis n’ont pas signé la Convention de La Haye, qui a pour objectif de favoriser la collaboration entre les états concernant l’enlèvement des enfants.

“Il y a toujours la possibilité d’agir dans le pays même”, explique cependant Arnaud Gillard, avocat spécialisé dans le droit de la famille. “La jurisprudence, même dans les Émirats, est en train d’évoluer vers un équilibre entre le père et la mère. Mais c’est un coût qui peut être colossal“, ajoute-t-il.

Pour financer les frais, Nazhia tente de récolter des fonds via la plateforme Cotizup et souhaite sensibiliser un maximum de personnes via sa page instagram @jamais.sans.mes.fils

■ Un reportage de Yassine Mossati – Morgane Van Hoobrouck – Martin Celis