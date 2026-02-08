Les dépots clandestins de plus en plus verbalisés à Bruxelles

La Ville de Bruxelles a émis 7.731 taxes pour dépôts clandestins en 2025, soit une hausse de 61% par rapport à 2024.

C’est ce qu’avait indiqué mercredi Anas Ben Abdelmoumen (PS), échevin de la Propreté Publique de la Ville de Bruxelles, par voie de communiqué. Le montant total de ces taxes dépasse le million d’euros.

Selon l’élu local, cette hausse s’explique non pas par une augmentation des incivilités, mais plutôt par une meilleure capacité de détection et de sanction. Le service de propreté de la Ville de Bruxelles dispose d’une cellule de verbalisation composée de 10 agents qui identifient quotidiennement les dépôts clandestins afin de pouvoir sanctionner les auteurs.

Parmi ces taxes, 4.202 concernaient des dépôts de gros déchets, 2.993 des sacs-poubelles non conformes, 417 diverses salissures telles que mégots ou tags, 83 des dépôts clandestins au pied des arbres et 36 des affiches illégales.

Des objets et sacs poubelles jonchent donc les trottoirs. Et si le nombre d’incivilités n’a pas vraiment augmenté, les sanctions, elles, sont en hausse. Des agents communaux accompagnés de la police procèdent plusieurs fois par mois à des vérifications sur le terrain. Notre journaliste a suivi l’une de ces équipes ce matin à Laeken.