Les couvreurs doivent trouver des solutions pour supporter la chaleur de ces derniers jours

En cette période de forte chaleur, les couvreurs ont des consignes de sécurité claire : lunettes de soleil et port des gants obligatoire.

Le chantier débute dès 7h15 pour décaler les horaires et maintenir une journée complète malgré les grosses températures. Pour lutter contre les effets de la chaleur, les couvreurs doivent porter des gants, car avec le soleil, les matériaux peuvent atteindre jusqu’à 50 degrés. De plus, le zinc fait effet miroir, il est donc primordial de s’équiper de lunettes de soleil.

Ici, le chef de chantier veille à la bonne hydratation de tout le monde et explique : “On pourrait commencer plus tôt, mais ce qui compte, c’est surtout de faire des pauses toutes les heures. On boit de l’eau et on repart.”

Si les couvreurs disent s’habituer à la chaleur après quelques jours, pour Dimitri Laroy, propriétaire d’une entreprise de toitures : “On avait moins de problèmes de chaleurs à mon début de carrière, il y a 20-30 ans.”

■ Reportage de Marie-Noëlle Dinant, Marjorie Fellinger et Hugo Moriamé